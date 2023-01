The Big Crying

Marco Goecke Choreografie

Bedtime Story

Nadav Zelner Choreografie

Cluster

Edward Clug Choreografie

Nederlands Dans Theater | NDT 2

In zwei höchst unterschiedlichen Werken aus dem Jahr 2021 stellt das Nederlands Dans Theater 2 die Ausdrucksstärke und Dynamik seiner jungen Tänzerpersönlichkeiten in den Mittelpunkt. Die Flamme des Lebens lodert über »The Big Crying« von Marco Goecke. Das intensive, tiefe Stück handelt vom Abschied und »von allem, was wir verbrennen müssen«. Es entstand nach dem Tod eines geliebten Menschen. Zu Musik der Songwriterin Tori Amos zeigt der große deutsche Choreograf des 21. Jahrhunderts und Preisträger des Deutschen Tanzpreises 2022 die lachende Verzweiflung des Lebens und die unheimliche Ruhe des Todes, erweitert seine unverwechselbare, nervöse Tanzsprache durch rätselhafte Symmetrien.

Nadav Zelner hat sich mit seinen unorthodoxen Stücken binnen kürzester Zeit einen Namen in Europa gemacht; auch war er mehrfach bei Gauthier Dance in Stuttgart zu Gast. Übermütig mixt der junge israelische Choreograf die Sprache der Videoclips mit zeitgenössischem Anspruch und liebenswerter Nostalgie. In »Bedtime Story« erzählt er zu arabischen Rhythmen die verrückten Geschichten, die zwischen Schlaf und Erwachen in unseren Träumen passieren. Aus dem irrwitzigen Strudel der Bewegungen hebt er jede Tänzerin, jeden Tänzer als besondere Individuen heraus. Abgerundet wird der dreiteilige Abend durch »Cluster« des rumänischen Choreografen Edward Clug, eine Meeresfantasie – bunt und bewegt wie ein Korallenriff.

