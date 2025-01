Folkå

Marcos Morau Choreografie

Juan Cristobal Saavedra & Kim Sutherland Musik

An Untold Story

Nadav Zelner Choreografie

Nederlands Dans Theater | NDT 2

Eigentlich sind sie kaum mehr von den »Großen« zu unterscheiden: die Junioren des Nederlands Dans Theater. Neben den bestens bekannten NDT-Qualitäten bringen sie die ungestüme Attacke der Jugend mit und zeigen die etwas jüngeren, zuweilen kurioseren Stücke. Mit »Folkå« kommt in dieser Spielzeit einmal mehr das reiche Bildertheater von Marcos Morau ins Forum am Schlosspark, ein von Folklore und Ritualen inspiriertes Stück. Vom Urmenschen bis zum Homo Digitalis des 21. Jahrhunderts stellt sich jede Generation die gleichen Fragen über Leben und Tod, erfindet sich gemeinsam tröstende Fiktionen. Morau badet mystische Riten in der Wut der Gegenwart, zeigt die Gemeinschaft als wehrhafte Bastion, schützend und bedrohlich zugleich: »In der Nacht irgendeines Jahres versammelt sich unter dem Sternenhimmel eine Gruppe von Wesen, feiert das Leben und stellt die Fragen, die uns seit Anbeginn der Zeit bewegen.«

Wer ein Stück von Nadav Zelner sieht, wird immer überrascht – ob durch Schlafanzüge, Rasta-Frisuren oder ein Bühnenbild ganz in Pink. Der junge israelische Choreograf ist für seinen quirligen, ein wenig verrückten Tanz bekannt. Er schöpft optisch und choreografisch aus zahlreichen Quellen, um weit auseinanderliegende Ideen auf verblüffende Weise zu verbinden. In seiner zweiten Uraufführung für das Nederlands Dans Theater, die im Oktober 2024 in Den Haag Premiere feiert, untersucht er die feine Linie zwischen einer Meinung und einem Stigma.