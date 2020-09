Wiederaufnahme

„Nee, ich bin bloß fett geworden, zumindest habe ich gerade erst meine Tage gehabt – die haben mich mal wieder total flach gelegt...solche Bauchkrämpfe – ja, genau da, wo du die ganze Zeit so unverhohlen hinstarrst...“

Junge Frauen stehen unter enormem Beobachtungsdruck. Kinderkriegen wird wieder verstärkt zur Statusfrage und Gegenstand sozialer Beurteilung. Allen feministischen Errungenschaften zum Trotz: der übergriffige Blick auf den Bauch ist nicht aus der Welt geschafft. Gleichzeitig werden immer mehr Stimmen laut, die aus einer anderen Richtung ins Gewissen reden: Kinderfreiheit ist der beste Klimaschutz. Konfrontiert mit der Kinderfrage, nimmt die Hauptfigur dieses Stücks ihren 30. Geburtstag zum Anlass einer tiefschürfenden Selbstbefragung: Wie soll ihr weiteres Leben aussehen und was bedeutet es, dass sie das Ticken der inneren Uhr einfach nicht hört? Als auf einmal die Held*innen ihrer Kindheit wieder auftauchen und sie ins Reich der Fantasie entführen, wächst in ihr vor allem eines: der Wunsch noch nicht erwachsen werden zu müssen. Sind die eigenen Kinder wirklich der Sinn des Lebens und was, wenn sie das zu spät erkennt?

Einführung um 19.30 Uhr im Zimmertheater, Foyer

Text, Regie, Video: Peer M. Ripberger

Text und Performance: Anaela Dörre

Bühne: Stephan Potengowski

Sound: Stefan Pfeffer

Dramaturgie: Ilja Mirsky