Needle Craft: Learning by Doing

Playing with textiles nach dem „show and tell”-Prinzip. Let’s come together for some needlework. Egal ob nähen, stricken, häkeln oder sticken: Jeden zweiten Donnerstag lädt das d.a.i. zu einer gemütlichen Handarbeitsrunde mit Kaffee und Tee ein. In ungezwungener Atmosphäre kann jede*r dem eigenen Hobby nachgehen (oder auch neu erlernen) und über die eigenen Handarbeitsprojekte berichten sowie sich mit Gleichgesinnten über Handarbeit und die Welt unterhalten. Der

Sprach- und Kulturaustausch soll dabei nicht zu kurz kommen. Bring your own material!

Über Materialspenden wie z.B. Nadeln, Wolle oder Stoff freut sich die Gruppe.

In englischer und deutscher Sprache

Ort: „Ann Arbor“-Raum

Eintritt frei

Weitere Termine: Do. 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7., 18.7. (jeden Donnerstag in den ungeraden Kalenderwochen).