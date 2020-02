Neelix kommt nach Albstadt! Der April wird heiß, am 17.04.20 holt euch der Secret Garden NEELIX direkt von den größten Festivals der Welt ins Tropi. Mit neuen Sounds und einer großartigen Performance wird Neelix das den Secret Garden zum Beben bringen. Der Gig ist exklusiv, da es eine geringere Ticketanzahl auf Grund der Locationgröße geben wird. Deshalb: Save your Ticket now! Wir freuen uns auf dich �

Main:

- Neelix LIVE (Spin Twist Rec.)

- different.Art (Secret Garden/ Abteil Steil)

- NIMUILAS (Monkey Forest Records)

- Findus

- vibehunter

Secret Garden:

- Eska ( Secret Garden )

- TBA

- TBA