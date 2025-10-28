„Brav, leise und angepasst? Das kann ja jeder. Negah Amiri kann aber auch: „Schön laut“. Sie ist zurück mit ihrem neuen Solo-Programm und nimmt kein Blatt vor den Mund – genau das macht ihre Comedy so befreiend!

Negah spricht über Themen, bei denen andere betreten schweigen: Schönheitsdruck, Selfcare-Stress und die zwischenmenschlichen Missverständnisse im Alltag. Ihr Leben ist ein Tanz auf dem Drahtseil mit all den Erwartungen an eine junge Frau in der heutigen Zeit. Und Negah macht das einzig Richtige: Sie verfolgt ihre eigene Agenda und macht ihr Ding!

Mit scharfem Blick, funny Bones und einem beneidenswerten Gespür für Zwischentöne verwandelt sie persönliche Erfahrungen in kluge, laute aber gleichzeitig feinfühlige Comedy. „Schön laut“ ist eine Reise wie durch einen Hindernisparcours, bei dem kein Fettnäpfchen ausgelassen wird, kulturelle Differenzen überwunden werden und im Vollsprint mit dem klaren Ziel vor Augen: hier wird heute zusammen gelacht!