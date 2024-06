Neigschmeckt-Markt - der schwäbische Markt im Herzen von Reutlingen

Entdeckt das ultimative Genussabenteuer beim Neigschmeckt Markt am 21. Juli 2024 im Stadtgarten / Planie in Reutlingen! Taucht ein in eine Welt voller Aromen, Farben und Inspirationen, während wir Euch das Beste aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb und seiner Umgebung präsentieren.

Von traditionell bis innovativ, von altbewährt bis neu entdeckt - erlebt eine Fülle von köstlichen Produkten, die Eure Sinne verzaubern und Euren Gaumen verwöhnen.

Aber der Neigschmeckt Markt bietet noch mehr als nur kulinarische Freuden! Trefft auf talentierte Kunsthandwerker, die ihre einzigartigen Kreationen präsentieren, während Handwerker und Umweltorganisationen Euch zeigen, wie ihr durch Euer persönliches Einkaufsverhalten einen Beitrag zum Klimaschutz leisten könnt.

Genießt die zauberhafte Atmosphäre unter den alten Bäumen der Planie und dem Stadtgarten, eingehüllt in fröhliches Treiben und gute Laune. Der Neigschmeckt Markt ist ein jährliches Highlight, das Ihr nicht verpassen solltet.

Seid dabei und erlebt einen Tag voller Genuss, Entdeckungen und guter Laune! Wir freuen uns darauf, Euch dort zu begrüßen.

Beginn: ab 10:00 Uhr Gottesdienst, ab 11:00 Uhr Markt