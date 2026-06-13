neigschmeckt. Markt

Regionalmarkt im Herzen von Reutlingen.

Hier kann man die vielfältigen Produkte aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb und dem weiteren Umland mit allen Sinnen genießen.

Neue und altbewährte, wieder entdeckte und neu kreierte Produkte stehen zum kulinarischen Genuss und zum Kauf bereit. Kunsthandwerker bieten ihre Waren an, Handwerker und Umweltorganisationen informieren kurzweilig und anschaulich über Klimaschutz und wie man mit seinem persönlichen Einkaufverhalten einen Beitrag dazu leisten kann.

Lassen Sie sich verzaubern vom Ambiente unter den alten Bäumen der Planie Allee und dem Stadtgarten und von der fröhlichen Atmosphäre dieses bewährten Marktes.