Neil Young - 75th Birthday Bash

Konzert mit POWERFINGER. Am 12. November 2020 begeht eine wahre Musiklegende ihren 75. Geburtstag: Neil Young. Mit ihm feiern seine Fans weltweit bei diversen Veranstaltungen und Konzerten einen „75th Birthday Bash For NEIL“.

Die musikalische Karriere von Neil Young ist einzigartig: als Kanadier zog er Mitte der 60er Jahre los, um sein Glück in den USA zu suchen. In L.A. wurde er in kürzester Zeit Mitglied der „Supergroup“ „Crosby, Stills, Nash & Young“, er trat in Woodstock auf und gründete so ganz nebenbei seine eigene Band „Crazy Horse“, mit der er auch heute noch, 55 Jahre später, Alben aufnimmt und weltweit Konzerte spielt. Er war und ist authentisch und bringt selbst in seinem 75. Lebensjahr eine einzigartige musikalische Freude und Urgewalt auf die Bühne.

Die Tübinger Band „POWERFINGER“ – die einzige Neil Young-Tribute Band im Wilden Süden – präsentiert aus diesem Anlass ganz im Stil von „Neil Young & Crazy Horse“ sowohl Neils elektrische „Kracher“ der letzten 40 Jahre als auch die akustischen Perlen.

Jürgen Sturm (Gitarre, Vocals, Bluesharp)

„Nobbe“ Hahn (Gitarre)

Jochen Bruche (Bass)

„Hoobie“ Türk (Drums)