Neil Young performed by Powerfinger

Neil Young wird am 12.11.2025 stolze 80 Jahre alt!

Aus diesem Grund wollen wir von Powerfinger als die einzige Neil Young Tribute Band im Wilden Süden diesen historischen Geburtstag mit einem tollen Konzert im Tübinger Hauptbahnhof begehen.

Ganz im Stil von "Neil Young & Crazy Horse" bringt Powerfinger sowohl Neils elektrische "Kracher" der letzten 40 Jahre als auch die akustischen Perlen auf die Bühne - insgesamt ca. 30 Songs, von "Heart of gold", "Hey hey my my" oder "From Hank to Hendrix" über "Cinnamon girl", "Cortez the killer", "Cowgirl in the sand" und "Like a hurricande" bis hin zu "Rocking in the free world" und "Ohio", wobei natürlich auch der "Titelsong der Band - nämlich "Powderfinger" - nicht fehlen darf!