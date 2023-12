Nektarios Vlachopoulos mit "Das Problem sind die Leute"

Sprachspieler, Rhythmuskünstler und Geschwindigkeitsjongleur – Nektarios Vlachopoulos beherrscht Sprache par excellence! (Kein Wunder, ist er doch von Hause aus Deutschlehrer.)

Seine Texte zeichnen sich durch Geschwindigkeit, Präzision und absurden Humor aus und begeistern Publikum wie Kritiker. Seit 15 Jahren tritt er als Slampoet und Humorist auf und gewann seitdem zahlreiche Preise, darunter die deutschsprachige Poetry Slam Meisterschaft, den Kabarett Kaktus, das Passauer Scharfrichterbeil oder den Goldenen Rostocker Koggenzieher.

In seinem neuen Soloprogramm, das er im Engelsaal präsentiert, spielt Vlachopoulos virtuos auf der gesamten Klaviatur der Albernheiten von Ringelnatz bis Pimmelwitz, verwendet das Präfix „bums-“ zum Steigern von Adjektiven und überrascht nicht zuletzt sich selbst immer wieder mit fein geschliffener Rhetorik und bums-klugen Gedanken. In einer perfekten Welt wären alle Menschen wie Nektarios (nur Nektarios hätte ein bisschen mehr Geld als die anderen). Aber leider sind die meisten Leute heutzutage eher so wie sie sind. Und genau da liegt das Problem!