Dein Chatbot hat heute mit Dir Schluss gemacht? Deine Schuldnerberatung ist insolvent? Die Diagnose aus der Proktologie lautet „Fuck igitt was ist das“? Das alles spielt nun keine Rolle mehr, denn jetzt bist Du hier. Du bist bei Nektarios Vlachopoulos.

Der preisgekrönte Spaßmacher und Turbohumanist nimmt Dich an die Hand, ohrfeigt Dich zärtlich mit dem Samthandschuh und flüstert Dir liebevoll zu: "Das ist immer noch der beste Tag, den die Welt heute zu bieten hat." Lass Deine versehrte Seele mit elaboriertem Schwachsinn und satirischem Balsam verwöhnen. Nektarios spricht, liest und singt einen ganzen Abend nur für Dich, denn alle anderen sind ihm egal.

Nektarios führt dich sanft und sicher aus der Depression DIREKT IN DIE MANIE! Denn er war an all diesen Orten und er hat ein Programm daraus gemacht.

Also komm mit auf eine wundervolle Wanderung durch die schönsten Abgründe des menschlichen Bewusstseins. Entspann Dich, lass allen Ärger fahren und lass Dir von Nektarios sagen, dass Du Dir von niemandem was sagen lassen sollst. Denn das hier ist Deine Zeit! Jetzt ist Dein Ort! Und heute ist:

DER BESTE TAG DER WELT!

Inhaltswarnung

Dieses Programm dient der Unterhaltung. Damit Sie den Abend genießen können, möchten wir Sie darauf vorbereiten, dass dabei persönliche Erfahrungen des Künstlers angesprochen werden, die für manche Menschen belastend sein können. Dazu zählt der Tod eines Familienmitgliedes und eine psychische Krise.