Nelumbiya - Im Land der magischen Pflanzen: Autorenlesung mit Margit Ruile für Kinder in Klasse 3 und 4

Das Waisenkind Tara lebt in der Felsenstadt Ornata. Hier gibt es nur Staub, Sonne und endlose Felder mit Nutzpflanzen. Das verbotene Land Nelumbiya jenseits der Berge, so erzählt man sich, wird von gefährlichen, wilden Pflanzen bevölkert, die den Menschen feindlich gesonnen sind. Als Tara den sprechenden Löwenzahn Dandelion trifft, warnt er sie vor einer großen Gefahr. Denn Askiel, der finstere Magier jagt alle Menschen, die wie Tara mit einem Pflanzenzeichen auf der Haut geboren wurden. Tara muss fliehen und bekommt dabei Hilfe vom Bäckerjungen Semur und der Fürstentochter Helena. Die Freunde begeben sich auf eine abenteuerliche Reise ins Land der magischen Pflanzen, um herauszufinden, was wirklich vor so langer Zeit zwischen Pflanzen und Menschen geschah. Als Tara dort erkennt, welches geheime Erbe sie in sich trägt, setzt sie alles daran die Menschen wieder mit der Natur zu vereinen.

Margit Ruile wurde 1967 in Augsburg geboren. Sie studierte Regie und war viele Jahre als Regieassistentin beim Spielfilm tätig. Seit 2010 arbeitet sie als Autorin von Kinder- und Jugendbüchern. Margit Ruile lebt mit ihrer Familie in München. Schulklassen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.