Nena - Nichts versäumt Open Air & Festival Tour 2019

Mit herausragenden Zahlen hat Nena in diesem Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum zelebriert. Die Nichts Versäumt – Tournee 2018 haben insgesamt 250.000 begeisterte Fans in 45 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden besucht. Auf Grund der sensationellen Nachfrage führt die Pop-Ikone ihre Nichts Versäumt Tour auch im nächsten Jahr fort und hat für 2019 bereits 10 Festival- und Open Air-Auftritte bestätigt.Der Tourzyklus zum 40-jährigen Bühnenjubiläum von Nena ist ein absolutes Musik-Highlight, das ab sofort auch als Live DVD und BluRay erhältlich ist. NENA - NICHTS VERSÄUMT LIVE enthält 120 atemberaubende Konzert-Minuten, aufgenommen in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle sowie exklusives Bonus-Material.Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist NENA eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten und ein internationales Pop-Phänomen. Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist genauso einmalig und mitreißend wie ihre Stimme. Mit ihren Hits prägte NENA mehrere Generationen von Musikfans und steht bis heute für ein Lebensgefühl, das wohl irgendwie und irgendwo in jedem Herzen zu Hause ist. Auch im 40. Jahr ihrer Karriere bleibt NENA eine der relevantesten und authentischsten Sängerinnen der Zeit, ein großes Stück Popkultur made in Germany.