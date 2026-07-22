Nenn' mich einfach Jonny

Dreigroschentheater Kolbstraße 4c, 70178 Stuttgart

Hinter verschlossenen Türen flüstert es, verborgen hinter einem männlichen Lächeln. Männer kämpfen gegen unsichtbare Fesseln - Gewalt, die schweigt, weil niemand zuhört.

Mit einer gewissen Härte, aber auch mit einer großen Zärtlichkeit zu ihren Figuren, spielen die fünf Schauspieler und Schauspielerinnen die wechselnden Rollen. Männer und Frauen. Poetisch. Fragend. Das Problem immer wieder wegwischend. Wie Männer das eben so tun. Manchmal sogar humorvoll. Sehr kollegial und doch ohne wirkliche Freundschaft, wie eine melodisch dahinfließende Blues-Melodie.

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Dreigroschentheater Kolbstraße 4c, 70178 Stuttgart
Theater & Bühne
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