Zum fünften Mal in Folge laden wir euch herzlich zu unserer legendären Party im Epple Haus ein. Dieses Mal steht das Motto 90s an und alles was dazu gehört: Britney Spears, schrille Outfits und Tattoos besonders in Neonfarben! Ihr könnt euch auch vor Ort von uns bemalen lassen. Für Schwarzlicht, Neonfarben, Knicklichter und unvergessliche 90s Musik ist gesorgt.