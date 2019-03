Neon Liebe - Tanz in den Mai

Finn & Fabio haben immer etwas anders gedacht. Das zeigt sich auch in ihren verspielten, verrückten Sound. Seit 2016 veröffentlichen Sie auf "My Favorite Freaks" ein Brett nach dem anderen. In den nächsten Monaten kommen viele neue Floor-Smashing-Releases von AUSEM FF, unter anderem; auf Roger Sanchez's Label "Undr The Radr". Der freie Eintritt für Early-Birds bis 1:30 Uhr sowie die Buko-residents, Neon-Deko und das kostenlose Neon-Styling, bringen Eure Gefühle garantiert zusätzlich in Wallung, in dieser besonderen Bukowski-Walpurgisnacht...!