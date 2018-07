Manfred Vetter war Mitarbeiter des Deutschen Entwicklungsdienstes in Indien. Nach Vertragsende führte seine Reise nach Nepal. In seinen Bildern zeigt Manfred Vetter Kathmandu mit seinen vielen Tempeln und Sehenswürdigkeiten am Rande des Annapurna - Gebirges. Außerdem erzählt er uns von seiner Stippvisite nach Pokahara.