Nepal - farbenfroh und fremd

Der bekannte Fotograf und Dozent für Fotografie, Karl-Heinz Unterberger aus Leonberg, hat Nepal bereist und zeigt seine Eindrücke in einer Multivisionsshow.

Namaste und herzlich willkommen in Nepal! Das ehemalige Königreich am Fuße des Himalaya-Gebirges, mit den höchsten Bergen der Welt, bietet die Vielfalt Asiens und beeindruckt mit kulturellen Schätzen wie den berühmten Stupas und Kumari Bahal, dem Wohnsitz der lebenden Göttin. Dazu kommt eine überwältigende Natur und überaus gastfreundliche und weltoffene Menschen. Diese Reise in das farbenfrohe Land der Gegensätze ist ein unvergessliches Erlebnis. Zum Schluss erleben wir einen Flug entlang des Annapurnagebirges zum Mount Everest.

