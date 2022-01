Nepo Fitz "Saumensch - Bist du gut oder böse?"

Nepo Fitz Nepo Fitz

Nepo Fitz ist einer wie Aerosmith. Wer ihn kennt, weiß, was auf ihn zukommt: Eine Show, die wie ein Tarantino-Splatter Film anmutet.

Niemand kann so schnell seinen Adrenalin-Level boosten wie der jüngste Spross der traditionsreichen Künstler-Familie Fitz. Seelisch, geistig und körperlich durchtrainiert und energiegeladen wie ein Schachtelteufel.

Keine Frage: Der Mann hat Energie für zwei - quirlig, überschäumend und messerscharf - „Eine Mischung aus Rumpelstilzchen und Godzilla“ (SZ, 28.02.14)

Man merkt innerhalb der ersten Minuten, dass dem Publikum an diesem Abend in gnadenloser Geschwindigkeit ein wahres Silbenfeuerwerk entgegengeschleudert wird – eine rasante Gedankenachterbahn mit vollem Körpereinsatz in beinahe hildebrandtscher Geschwindigkeit. Er trägt das Bühnen-Gen in sich: Wer sich blauäugig in ein Programm von Nepo Fitz begibt, wird mit mindestens einem blauen Auge rausgehen.

„Da bleibt dem [Zuschauer] nur eins. Luft anhalten und wegducken!“ (Mainpost, 23.02.16)

Wie „der Klaun“ im Blog der Area V Press bereits richtig erkannt hat:

„[...] Der Begriff ´Saumensch´ ist ungerechterweise eindeutig weiblich belegt. ´Saumensch´ gehört gegendert – sofort - Aber brainy !!… Es liegt doch auf der Hand: ´Saumensch´ ist der bislang fehlende Gegensatz zu ´Gutmensch´. Wir brauchen den Begriff „Saumensch“ nur mit der männlichen Bedeutung anreichern! Dann haben wir die Schweinderln beiderlei Geschlechts, die unser Leben mit ihrem geistigen, charakterlichen und körperlichen Dreck versaun, schön beisammen. Unter diesem Begriff können sie sich dann in ihrem eigenen Mief weiter suhlen…. Das ist Gender Brainstreaming.“