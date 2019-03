St. Johannes von Nepomuk in Rottenburg am Neckar

Bei dieser Themenführung werden Sie durch das - historisch belegbare - Leben des Heiligen begleitet. Wir gehen zu den Orten des Brückenheiligen in Rottenburg. Im Anschluss an die Führung bietet die Stadtführerin die Besichtigung der Nepomuk-Ausstellung in der Zehntscheuer an.