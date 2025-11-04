Läuft für NESS: Im September 2024 releaste die Künstlerin die EP „Frag für ’ne Freundin“ und brach zu ihrer bisher größten und längsten Headliner-Tournee auf – zur „Frag für ’ne Freundin“-Tour 2024, für deren Shows auch nach Hochverlegungen Tickets nur mit viel Glück zu ergattern waren. Im Sog dieser krassen Konzerte kündigte die LGBTQ+ Ikone, quasi aus der Hinterhand, zur Überraschung und Freude ihrer Fans gleich ihre nächste Tour an! Die „NESS – TOUR 2025“ knüpft an, wo und wie die österreichische Musikerin ihre Community zurückgelassen hat: Verschwitzt und glücklich, verausgabt und heiser vom Mitsingen. NESS‘ Deutsch-Pop kommt druckvoll, aber immer auch zerbrechlich rüber und ihre Songs sind Hymnen, zu denen man tanzen, lieben und auch wüten kann, allein oder in der Menge. Auch NESS hat Hunger auf die Bühne und ihre Crowd und will ihren verdienten Erfolg bei den dreizehn Shows der kommenden Tour 2025 zusammen mit den Fans feiern, Publikums-Lieblingssongs, Hits und auch neues Material sind am Start. Was safe verraten werden kann: „NESS – TOUR 2025“ wird heftig!