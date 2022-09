Sissi Perlinger - Die Perlingerin - Worum es wirklich geht

Sissi Perlinger gibt in ihrer neuesten Bühnenshow tiefgründige, hochphilosophische, urkomische und politisch völlig unkorrekte Anregungen dazu, sich über den wahren Sinn des Lebens Gedanken zu machen.

Sie schmeißt mit Weis- und Wahrheiten derart rasant um sich, dass man vor lauter Lachen ganz vergisst, dass es sich um eben solche handelt.

Sissi ist die Kaiserin der Vielseitigkeit und in ihrer Berufung als Bühnenschamanin arbeitet sie mit Elementen aus Kabarett, Stand-up, Entertainment und ernstem Schauspiel. Das heißt der Zuschauer wird amüsiert, inspiriert und tief berührt.

Zudem ist Sissi ein musikalisches Ein-Frau-Orchester und begleitet ihre virtuose 3½-Oktaven-Stimme, indem sie Gitarre und gleichzeitig mit den Füßen Schlagzeug spielt, und untermalt ihre poetischen Texte mit einer geballten Ladung grooviger Rhythmen.

Sissi Perlinger kitzelt die Glücks-Synapsen und lädt ein zu einer kurzweiligen Lebensreise hin zum eigenen höchsten Potential das in jedem von uns steckt! Ihr Credo ist: „Lach dich frei und beginne den Tag mit einem Tänzchen, dann kann das Leben kommen wie es will.“

Die Kaiserin der Comedy ist Kabarettistin, Comedienne, ernste Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Musikerin, Buchautorin, Kostümdesignerin, Moderatorin und Bühnenschamanin. Preisträgerin des Bayerischen Kabarettpreises, des „Adolf Grimme Preis mit Gold“, des Preis für die beste Schauspielerin „für die herausragende schauspielerische Leistung“ der Deutschen Akademie für Film und Fernsehen, des Merkur-Preis für die „beliebteste Bühnenpersönlichkeit Münchens“, des „Deutscher Kleinkunstpreis“ und des bayrischer Kabarettpreis in der Sparte Musik.

Sissi Perlinger erlebte man bisher in zwei eigenen Fernsehshows in ZDF und ARD, als Schauspielerin in über 30 Fernseh- und Kinofilmen, in 8 selbst geschriebenen Bühnenshows sowie als Autorin mehrerer Bücher sowie auf 6 CDs und 4 DVDs.

