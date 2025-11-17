Eine turbulente Geschichte zum Thema Freundlichkeit – frei nach einer Erzählung von Alberto García Sánchez.

Agata ist acht Jahre alt, liebt das Malen, und sie ist nett – richtig nett! Obwohl sie schon früh gehört hat, dass die Leute sagen: »Nett ist die kleine Schwester von langweilig« und »Wer nett ist, kommt nicht weit im Leben«, bleibt sie nett. Sie kann einfach nicht anders. Als Agata neu in die Klasse kommt, finden die anderen bald heraus, dass sie immer da ist, wenn man sie braucht. Also trägt sie Schultaschen und hilft, wo sie kann. Agatas großer Traum ist es, das Plakat fürs Schultheater zu malen.

Doch ein dummer Zufall und ihre Nettigkeit verhindern, dass sie das Plakat malen kann. Daraufhin beschließt Agata, ihre Nettigkeit loszuwerden und keine Zeit mehr für andere zu verschwenden. Ausgestattet mit den besten Tipps ihrer Mitschüler*innen versucht sie, ihr Leben auf ›Nicht-nett‹ loszuwerden und fährt ihre Ellbogen aus … Aber ist es sinnvoll sein ‚Ich‘ umzukrempeln und dabei andere zu verletzen? Und wer hat ihr eigentlich diesen Floh ins Ohr gesetzt, dass Nettsein eine Schwäche ist? Sie ist nicht allein mit diesen Fragen. Es gibt noch andere Menschen, die ihre netten Seiten entdecken!