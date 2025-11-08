Eine turbulente Geschichte über die Freundlichkeit

Schauspiel und Puppentheater

Agata ist acht Jahre alt, liebt das Malen, und sie ist nett – richtig nett! Obwohl sie schon früh gehört hat, dass die Leute sagen: »Nett ist die kleine Schwester von langweilig« und »Wer nett ist, kommt nicht weit im Leben«, bleibt sie nett. Sie kann einfach nicht anders.

Als Agata neu in die Klasse kommt, finden die anderen bald heraus, dass sie immer da ist, wenn man sie braucht. Also trägt sie Schultaschen und hilft, wo sie kann. Agatas großer Traum ist es, das Plakat fürs Schultheater zu malen. Doch ein dummer Zufall und ihre Nettigkeit verhindern, dass sie ihren Entwurf rechtzeitig abgeben kann.

Daraufhin beschließt Agata, ihre Nettigkeit loszuwerden und keine Zeit mehr für andere zu verschwenden. Ausgestattet mit den besten Tipps ihrer Mitschüler*innen versucht sie, ihr Leben auf ›Nicht-nett‹ umzukrempeln. Die folgenden Abenteuer lassen nicht nur sie entdecken, dass Freundlichkeit keine Schwäche ist.