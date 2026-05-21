Networking & Brunch - About Pop 2026

Das Institut français lädt im Rahmen des Festivals About Pop 2026 zu einem Brunch mit Podiumsdiskussion und Konzert ein.

Programm:

11:00–11:30 Uhr : Brunch

: Brunch 11:30–12:30 Uhr : Podiumsdiskussion

: Podiumsdiskussion 12:30–13:00 Uhr : Konzert

: Konzert 13:00–14:00 Uhr: Networking

Seit 2019 verbindet das About Pop Festival an zwei Tagen in Stuttgart Konzerte, Musik, Diskurs, Workshops, Lesungen und Partys zu einem lebendigen Festival- und Convention-Erlebnis. 2026 findet es am 12. und 13. Juni statt – am Freitag gebündelt auf dem Wizemann-Areal, am Samstag an verschiedenen Spielstätten in Stuttgart und darüber hinaus. About Pop bringt außergewöhnliche Künstler:innen auf die Bühne, fördert regionale Talente und öffnet Räume für Austausch, Reibung und neue Perspektiven. Hier treffen junge Kreative auf bundesweite und internationale Impulsgeber*innen und machen das Festival zum Ausgangspunkt für gesellschaftliche, ästhetische und ökonomische Zukunftsfragen.