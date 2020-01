Im Herbst 2018 ging die WPR mit einem bundesweit vollkommen neuartigen Pilotprojekt an den Start, das auf der geografischen Distanz zwischen Orchester und Publikum basiert. Per Live-Stream transportiert sie bei NETZ-WERK-ORCHESTER die Musik des Orchesters auf die Schwäbische Alb und bindet dort ansässige Schulen mittels Quizfragen interaktiv in ihr musikalisches Wirken ein.

Diesmal kooperiert das Orchester mit Kultur 33, einer freien Musik-, Tanz- und Kunstschule in Münsingen.