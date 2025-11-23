Wir werden alle ganz schön viel ausgehalten haben müssen – Lesung und Konzert

Deutschlands vielleicht ​dienstältester, ​in ​jedem ​Fall ​kunstvollster ​Kapitalismuskritiker ​ist ​zurück. ​Egal ​ob ​vom ​Sonnendeck, ​mit ​Beton ​und ​Ibuprofen, ​als ​Lob ​der ​Realität ​– ​PeterLicht ​stellt ​sich ​den ​Zumutungen ​des ​täglichen ​Lebens, ​der ​grundsätzlichen ​Unokayheit ​der ​Welt, ​den ​Mini-Katastrophen ​und ​den ​Mega-Details. ​Wie ​werden ​wir ​das ​alle ​eigentlich ​ausgehalten ​haben ​können? ​Nur ​mit ​diesem ​Buch.

Warum ​blinkt ​eigentlich ​nachts ​im ​Bad ​die ​elektrische ​Zahnbürste, ​was ​will ​sie ​uns ​damit ​sagen? ​Welche ​regionalen ​Unterschiede ​im ​Anranzungsverhalten ​zwischen ​Männern ​und ​Frauen ​muss ​man ​beachten?

Wie ​soll ​man ​aus ​all ​dem ​noch ​schlau ​werden? ​Na, ​zum ​Beispiel ​durch ​eine ​Welterklärungsmaschine. ​So ​etwas, ​etwas ​ganz ​ähnliches, ​vielleicht ​auch ​etwas ​ganz ​anderes ​ist ​das ​neue ​Buch ​von ​PeterLicht: ​ein ​Begleiter ​für ​die ​unglaublichen ​kleinen ​und ​großen ​Zumutungen ​des ​Alltags. ​Ein ​Buch ​über ​das ​untrügliche ​Gefühl, ​dass ​hier ​einfach ​irgendetwas ​so ​nicht ​stimmen ​kann. ​Denn ​das ​hieße ​ja, ​dass ​die ​ganze ​Welt ​ein ​total ​verrückter ​Haufen ​ohne ​jeden ​Zusammenhang ​wäre. ​Und ​wie ​könnten ​wir ​in ​so ​einer ​Welt ​leben? ​Wir ​können. ​Dank ​PeterLicht.