Neu in Bad Urach: Tanzen ohne Partner!

Für alle, die nicht aus der Reihe tanzen wollen, bietet Karin Deisinger, staatlich geprüfte DTV-Tanzsporttrainerin und DOSB-Trainerin Gesundheit/Fitness, ab Samstag, 25. Januar 2020 einmal im Monat einen Workshop in Modern Line Dance an.

Egal ob als Single oder mit Partner, hier kann jeder mittanzen. Beim Modern Line Dance tanzt jeder für sich in einer Reihe, vor-, hinter- oder nebeneinander. In den Workshops werden international getanzte Schrittfolgen aus den Standard- und Lateintänzen vermittelt. Sie erlernen die Charakteristik des jeweiligen Tanzes, trainieren die typische Körperhaltung und die Fußtechnik. Auch Tänze aus den 50er Jahren oder Latino-Tänze gehören zum Repertoire. Jedes Training beginnt mit einer Aufwärmphase. Abschluss ist ein entspannendes Cool Down mit Isolations- und Dehnungsübungen.

Das Training findet immer samstags von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Tanzschule Timotion, Im Unterwässer 5, Bad Urach statt. Empfohlen werden bequeme Kleidung und Tanzschuhe mit flachem Absatz. Die nächsten Termine 22.02. und 21.03.2020.

Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 07022/44602