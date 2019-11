Neu in Hall? Ankommen - Vorbeikommen - Zusammenkommen

Schwäbisch Hall ist Ihr (neuer) Lebensmittelpunkt und Sie wollen anknüpfen an das Leben in der Stadt mit netten Kontakten, Ideen und Impulsen? Als Neubürgerinnen und Neubürger gehen wir mit offenen Augen und voller Neugier durch die Stadt und können unsere Eindrüke und Fragen gut miteinander teilen und austauschen.In diesem Sinne: herzlich Willkommen bei uns und mit uns in Hall. Wir freuen uns auf einen netten Austausch und fröhliche Abende mit Ihnen!