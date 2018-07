Neu-Stadt! Neu-Esslingen!

Esslingen wird zu „NEU-Esslingen!“ Entdecken Sie Esslingen mit uns völlig neu: Straßen, Wege, Häuser, einen Park, ein Rathaus. Alles bekannt. Oder doch nicht? Bei dem Stadtspiel „NEU-STADT!“ bieten wir Ihnen mittels eines eigens gestalteten Esslingen-Reiseführers einen wilden Cocktail aus Spiel und Performance. Esslingen wird zu Ihrem Spielfeld. Sie bauen die Stadt neu auf, sehen sie mit neuen Augen. Durch das Spiel führt ein Buch. Aus Papier. Sie halten es in der Hand und bestimmen, wohin die Reise gehen wird. Wir versprechen Ihnen, so haben Sie Esslingen bisher noch nie erfahren!NEU-Stadt! ist ein Kooperationsprojekt vom Kulturzentrum Dieselstrasse und der urbansupergroup Berlin.Gefördert durch die Baden-Württemberg-Stiftung und die Zukunftsstiftung Heinz WeilerGebühr für den Esslinger Reiseführer: 5,00 € (zu kaufen am Treffpunkt)Das Ende bestimmen Sie, rechnen Sie mit ungefähr zwei Stunden Spielzeit.Präsentiert vom Freien Radio für Stuttgarthttps://www.freies-radio.de/