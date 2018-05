Ludwigsburg wird zu „NEU-Ludwigsburg!“ Entdeckt mit uns Eure Stadt völlig neu: Straßen, Wege, Häuser, ein Park, ein Schloss. Alles bekannt.

Oder doch nicht? Bei dem Stadtspiel „NEU-STADT!“ entführen wir Euch mittels eines Ludwigsburg-Reiseführers in eine Neu-Erkundung Eurer Stadt. Vorhandene Stadtstrukturen werden zum Spielfeld, der städtische Alltag verwandelt sich in Situationen und Aufgaben. Wir stolpern über Unvorhersehbares und verirren uns im Bekannten: innerhalb der „alten“ Stadt wird somit der Blick auf eine „neue“ Stadt frei, auf ein Ludwigsburg, das Ihr so noch nicht gesehen habt!

NEU-Stadt! ist ein Kooperationsprojekt der ProduZentren (Tollhaus Karlsruhe, Kulturkabinett Bad Cannstatt, franz.K Reutlingen, ROXY Ulm, Dieselstrasse Esslingen, Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg und Kulturhaus Osterfeld Pforzheim) und der urbansupergroup Berlin (Daniel Boy, Karsten Michael Drohsel, Tristan Biere und Turit Fröbe).