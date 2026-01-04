NEU - Zauberhaft neu Junge Junge!

JUNGE JUNGE! Weltmeister der Magie und Freude die Brüder Wolfram und Gernot

„Wow – dass das geht!“ „Wie, war das nicht bis gerade anders?“

„Geht‘s noch oder täusche ich mich?“

Wenn Comedy auf Zauberkunst trifft, dann ist JUNGE JUNGE!

am Werk. Eingebettet in hintergründige Gedanken wollen die beiden sympatischen Brüder Wolfram und Gernot, Weltmeister der Magie Freude schenken und Staunen vermitteln. Sie zeigen, dass Magie voller Emotionen, Humor, Überraschung und Glück sein kann. Die Brüder verzaubern spielend die Gedanken und verblüffen mit Effekten, bei denen selbst der Tastsinn wahre Wunder erlebt.

Musikalisch zauberhaft mit dabei:

Gospel Celebration unter der Leitung von Johannes Frühbauer

Dekan Hartmut Zweigle legt Gedanken dazu und lädt ein, auch dem zauberhaften Wirken Gottes auf der Spur zu sein.