NEU - Zauberhaft neu Junge Junge!

Comedy trifft auf Zauberkunst

Oberhofenkirche Göppingen Ziegelstr. 2/1, 73033 Göppingen

JUNGE JUNGE! Weltmeister der Magie und Freude die Brüder Wolfram und Gernot

„Wow – dass das geht!“ „Wie, war das nicht bis gerade anders?“

„Geht‘s noch oder täusche ich mich?“

Wenn Comedy auf Zauberkunst trifft, dann ist JUNGE JUNGE!

am Werk. Eingebettet in hintergründige Gedanken wollen die beiden sympatischen Brüder Wolfram und Gernot, Weltmeister der Magie Freude schenken und Staunen vermitteln. Sie zeigen, dass Magie voller Emotionen, Humor, Überraschung und Glück sein kann. Die Brüder verzaubern spielend die Gedanken und verblüffen mit Effekten, bei denen selbst der Tastsinn wahre Wunder erlebt.

Musikalisch zauberhaft mit dabei:

Gospel Celebration unter der Leitung von Johannes Frühbauer

Dekan Hartmut Zweigle legt Gedanken dazu und lädt ein, auch dem zauberhaften Wirken Gottes auf der Spur zu sein.

Info

Oberhofenkirche Göppingen Ziegelstr. 2/1, 73033 Göppingen
Theater & Bühne
Google Kalender - NEU - Zauberhaft neu Junge Junge! - 2026-02-08 19:00:00 Google Yahoo Kalender - NEU - Zauberhaft neu Junge Junge! - 2026-02-08 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - NEU - Zauberhaft neu Junge Junge! - 2026-02-08 19:00:00 Outlook iCalendar - NEU - Zauberhaft neu Junge Junge! - 2026-02-08 19:00:00 ical

Tags