Mit einem Beethoven-Klavierabend gastiert Justus Frantz am Samstag, 29. Februar, um 17 Uhr, erstmals als Pianist im Carmen Würth Forum. Auf dem Programm stehen drei populäre Sonaten: Pathétique, Mondscheinsonate und Appassionata. Mit seinen raren Recitals knüpft Frantz an den Beginn seiner Karriere Anfang der 70er-Jahre an, als er als Solist mit Musikergrößen wie Herbert von Karajan konzertierte. Es gibt noch Karten, online unter www.kultur.wuerth.com.