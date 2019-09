Neu trifft auf altbekannt – die Stadtverwaltung Böblingen lädt ein zum Neubürgerempfang und zur Einwohnerversammlung.

Um den neuen Bürgerinnen und Bürgern in Böblingen das Einleben zu erleichtern, veranstaltet die Stadtverwaltung einen Neubürgerempfang. Während des gesamten Empfangs besteht die Möglichkeit, Fragen an die Verwaltung oder verschiedene Institutionen zu richten und sich in lockerer Runde an den Informationsständen auszutauschen. Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz wird alle Neubürgerinnen und –bürger begrüßen.

Im Anschluss haben auch die mit Böblingen besser vertrauten Einwohner die Gelegenheit, bei der Einwohnerversammlung über die aktuellen Themen in der Stadtverwaltung Böblingen von Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz informiert zu werden. Für das leibliches Wohl ist mit einem kleinen Imbiss gesorgt.