Neubau: Ein Heimatfilm

NEUBAU spielt in der Brandenburger Provinz und erzählt von Markus, der hin- und hergerissen ist zwischen der Liebe zu seinen pflegebedürftigen Omas in der Uckermark und der Sehnsucht nach einem anderen Leben in Berlin. Der Film entstand 2019 anlässlich des 50. Jahrestags von Stonewall. NEUBAU, für den Tucké Royale das Drehbuch schrieb und die Hauptrolle übernahm, wurde im Januar 2020 beim Filmfestival Max Ophüls Preis für Buch und Schauspiel mit dem Preis „Gesellschaftlich relevanter Film“ und „Bester Spielfilm“ ausgezeichnet.

Im Anschluss findet ein Gespräch mit Drehbuchautor und Hauptdarsteller Tucké Royale statt.

Eine Produktion von Schuldenberg Films in Kooperation mit Ehrliche Arbeit und HAU – Hebbel am Ufer, gefördert durch Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Medienboard Berlin-Brandenburg, Hauptstadtkulturfonds, HAU Hebbel am Ufer, Rudolf Augstein Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Amadeu Antonio Stiftung im Verleih der Edition Salzgeber.