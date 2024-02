Tag-der-Jugend Band-Contest

Der „Tag der Jugend 2024“ rückt näher, und wir suchen nach dem perfekten Local Opener!

Ob Solokünstler oder Band – dies ist deine/eure Chance, neben etablierten Bandgrößen aufzutreten.

Am Abend des Bandcontests treten bis zu vier Bands in einem musikalischem Wettbewerb gegeneinander an, um den begehrten Opener-Slot am „Tag der Jugend“ zu gewinnen. Der Sieger wird dabei durch das Publikum bestimmt.

Deine Bewerbung sollte Folgendes beinhalten:

-Eine kurze Beschreibung von dir bzw. deiner Band und den Bandmitgliedern.

-Eine (Demo-)Aufnahme deiner Musik (Links zu YouTube, Soundcloud, Spotify o.ä.).

Deine Bewerbung schickst du bis zum 18.02 an contest@tagderjugend.de

In Kooperation mit dem Stadtjugendring Geislingen e.V.