Wer sich in Ruhe auf bevorstehende Prüfungen vorbereiten möchte, ist eingeladen, am Samstag, 23. März von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr in ruhiger Atmospähre in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei zu lernen.

Eine verbindliche Anmeldung bis Samstag, 9. März 2024 ist Voraussetzung, damit die Stadtbücherei für ehrgeizige Schüler*innen bis 20.00 Uhr öffnet.