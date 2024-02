Ein eindrucksvolles Konzert findet am Samstag in Geislingen statt. Eindrucksvoll, weil Flash C wohl die einzige Band ist, die es schafft mit 9 Musikern plus Equipment auf der Bühne der MieV genügend Platz zu finden, um Ihre berüchtigte Partystimmung auf das Publikum überspringen zu lassen.

Die 1987 in Geislingen gegründete Band Flash C hat für den Abend ein Programm ausgearbeitet, welches ohne Zweifel als buntes musikalisches Kaleidoskop der Rockgeschichte bezeichnet werden darf. Flash C hat sich wieder ein Stück weiterentwickelt und neben der seit mehr als einem Jahr bereits integrierten Sängerin Cathalin Kühnhardt nun auch deren Schwester Alix Kühnhardt ans Mikrofon geholt. Gemeinsam hauchen Sie der Band einen neuen Geist ein, so dass neben den Klassikern der Rockmusik, nun auch aktuelle Hits von Lizzo, Miley Cyrus oder PINK ins Programm genommen wurden.

Flash C. überzeugt dabei wie gewohnt von Anfang an mit musikalischer Leidenschaft für gut gecoverte Rocksongs der vergangenen vier Jahrzehnte, denen Sie ihren eigenen Stempel aufdrücken.

Beginn ca. 21:00 Uhr, Einlass 20:00 Uhr.