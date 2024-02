Movie Jam - Bob Marley: One Love

Bob Marley: One Love

in einer Zeit der Spaltung und der Gegensätze ist Bob Marleys Botschaft von Frieden und Einigkeit wichtiger denn je. BOB MARLEY: ONE LOVE erzählt die einmalige Geschichte eines Mannes, der den Reggae in die Welt brachte, der aus dem Schatten der Armut und Gewalt Jamaikas trat und zur Lichtgestalt für Millionen Menschen wurde. Bob Marley ist noch immer ein Gigant der Popkultur. Seine Songs „No Woman, No Cry“, „Is This Love“ und viele weitere gehören auch über 40 Jahre nach seinem Tod zu den meistgespielten Liedern der Welt. Doch Bob Marley ist viel mehr als ein Reggae-Musiker. Zum 1. Mal erzählt ein Kinofilm nun seine Geschichte. BOB MARLEY: ONE LOVE feiert das Leben und die revolutionäre Musik Marleys. Er begeisterte die ganze Welt – und bezahlte dafür einen hohen Preis.

Spieldauer: 107 min / Schauspieler: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch Veröffentlichungsjahr: 2024 / FSK: 12

Musikalisches Rahmenprogramm mit FABIO BATTISTA

Musikalisch begleitet wird der Musikfilm - BOB MARLEY: ONE LOVE von FABIO BATTISTA, der vor dem Film und während der Filmpause beste Livemusik im Kinosaal zum Besten geben werden. Pop/Soul - Sänger FABIO BATTISTA ist diese Art Künstler, dessen Musik beim ersten Ton direkt unter die Haut geht und beim Zuhörer mit seiner rauchigen Stimme für Gänsehaut sorgt. Der 34 Jährige mit Deutsch-Italienischen Wurzeln begann mit 8 Jahren zu Singen, Gitarre zu spielen und fing schon bald an seine eigenen Songs zu schreiben. 2006 gründete Fabio seine erste Band FURASOUL. Mit seiner Band brachte er zwei Alben raus und war auf großer Nightliner-Tour. 2013 löste sich die Band auf und Fabio zog es in die Großstadt. Dort arbeitete er als Produzent und Songwriter für verschiedene Projekte (Score-Squad, BTF, Jan Böhmermann, BoykissGirl, Neomagazin Royal) 2018 beschließt FABIO BATTISTA sich eine Zeit zurück zu ziehen um wieder zu seinen Wurzeln zu finden. Um Vergangenes zu verarbeiten fand er schnell wieder zum Schreiben zurück und beschloss an seinem Solo Album mit dem Titel „SWAY“ zu arbeiten was Mitte Juni 2023 auf allen Plattformen erschienen ist. Seine unvergleichliche Mischung aus Pop, Soul, Reggae und diversen musikalischen Einflüssen beschert sowohl auf Platte als auch Live mitreißende Erlebnisse. Mit seinen eingängigen Songs und seiner einzigartigen Stimme bleibt er im Kopf.

Warm-Up und Aftershow Party in der Geislinger Kultkneipe LE CLOCHARD

Von 19 bis 21.30 Uhr findet zu feinsten Reggae-Klängen im Le Clochard eine Warm-Up-Party zur Einstimmung auf MOVIE JAM statt. Wer seine Eintrittskarte an diesem Abend im Le Clochard kauft, erhält noch einen Gutschein für Gratis-Popcorn mit dazu. Nach Filmende im Gloria-Kino geht es dann zurück ins Le Clochard zur nächtlichen Aftershowparty bis in die Morgenstunden. Alle MOVIE JAM Besucherinnen und Besucher erhalten bei Vorzeigen ihrer Eintrittskarte ein Freigetränk im Le Clochard.