× Erweitern Hans Kumpf Eugen Zenziger

Der über die Region hinaus bekannte Maler und Zeichner Eugen Zenzinger gibt unter dem Ausstellungstitel „Neue Bilder und ein Blick zurück“ einen spannenden, vielseitigen und interessanten Einblick in sein umfangreiches Schaffen. Beide Pole seines Werkes werden in der Sparkasse in Schwäbisch Hall ausgestellt.Zum Einen zählt hierzu die einfühlsame Beobachtung und genaue Wiedergabe des Gegenständlichen zum Anderen die totale Befreiung vom Abbild und das Eintauchen ins Unbewusste. Nicht selten wird der Künstler auf die zwei unterschiedlichen Pole in seinem Werk angesprochen.

Besichtigung zu den Servicezeiten der Sparkasse. Sonderöffnung der Ausstellung am 05.05.2019, anlässlich des Haller Frühlings.