Neue Energie für den Grummel-Brummel

„Energie verschwindet nie. Aber sie ist ein echter Verwandlungskünstler.“

Der Grummel-Brummel macht ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Nicht einmal seine Freundin Jouli kann ihn aufheitern. „Weil ich keine Energie mehr habe!“ sagt Grummel-Brummel und guckt sehnsüchtig in seine leere Kaffeetasse. Aber was genau ist eigentlich Energie? Wo kann man sie finden? Und was haben gute und schlechte Laune damit zu tun?

Antworten auf all diese Fragen findet Ihr in diesem energiereichen Erlebnistheater von ACTeFact, das garantiert für gute Laune sorgt.