Neue Entwicklungen in der Krebsbehandlung und Krebsforschung

Bei einem virtuellen Patiententag informiert das Robert-Bosch-Krankenhaus am 16. Oktober über innovative Therapiemöglichkeiten in der Onkologie.

Jährlich erkranken rund 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Mit den Fortschritten in der Krebsforschung sowie in der Diagnose und Behandlung von Krebs haben sich die Prognose und Lebensqualität für die Betroffenen deutlich verbessert. Auch für Krebsformen, die vor wenigen Jahren nur schwer oder nicht therapierbar waren, gibt es inzwischen neue erfolgversprechende Behandlungsmöglichkeiten.

Am Robert-Bosch-Krankenhaus treffen Krebsforschung und -therapie im Robert Bosch Centrum für Tumorerkrankungen (RBCT) zusammen. Dessen Expertinnen und Experten informieren am 16. Oktober von 10 bis 13 Uhr bei einem virtuellen Patientenforum über neueste Entwicklungen in der Krebsmedizin. Vorgestellt werden neben technischen Innovationen und neuen medikamentösen Therapien auch Methoden der Achtsamkeit, die Krebspatienten bei der Behandlung unterstützen können. Im Anschluss an die Vorträge gibt es die Möglichkeit, in Diskussionsrunden Fragen zu stellen.

Die Online-Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Onkologischen Schwerpunkt Stuttgart statt und richtet sich an alle, die mehr über die neuesten Methoden der Krebsbehandlung erfahren möchten. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessenten können sich über www.eveeno.com/patiententag_rbk für das Patientenforum anmelden.