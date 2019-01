Neue Estrellas, Philipp Krebs: At Close Quarters

In Umkehr tradierter Arbeitsverhältnisse lieferte die Interpretin dem Komponisten Material, mit dem er sich künstlerisch auseinandersetzen musste:

Am Anfang stand die simple Idee für ein Werk für Klavier solo. In Gesprächen des Komponisten Philipp Krebs und der Pianistin Neus Estarellas entstand jedoch ein abenteuerliches Langzeitprojekt. In Umkehr tradierter Arbeitsverhältnisse lieferte die Interpretin dem Komponisten Material, mit dem er sich künstlerisch auseinandersetzen musste: Ein Jahr lang schickte sie ihm fast täglich einen „medialen Schnappschuss“ – Fotos, Videos oder Tonaufnahmen aus ihrem Leben, die er chronologisch archivierte, analysierte und durch Einteilung der Aktivitäten in „Arbeit“ oder „Freizeit“, aber auch „Pausen“ für Tage ohne Message zu einer Matrix verarbeitete. Diese ist nun die „Partitur“ für eine eintägige Performance im Festival.Im Mittelpunkt steht ein ausgemustertes Klavier. Es wird im Laufe des Tages äußerlich komplett renoviert. Vier halbstündige komponierte Performances unterbrechen diesen Prozess – und auch sie sind einer „Re-Interpretation“ der Arbeitsverhältnisse unterworfen: Der Komponist selbst agiert am präparierten und mikrofonierten Klavier und liefert so die klangliche Grundlage für elektroakustische, durch Controller ferngesteuerte Manipulationen der Pianistin. So wird der Komponist zum unter der Kontrolle der Interpretin stehenden Arbeiter. Das klangliche Setup setzt sich mit Abstufungen von Nähe und Distanz auseinander, wofür sowohl der Außen- als auch der Klavierinnenraum durch Lautsprecher bespielt und in verschiedenen Stufen von Videozoom für das Publikum sichtbar gemacht werden.