Neue Farbräume – Aquarelle von Ursula Vogg

In ihrer Ausstellung ‚Neue Farbräume‘ im Rathaus Öhringen präsentiert Ursula Vogg Aquarelle, Acrylgemälde, Skizzen und Zeichnungen in verschiedenen Techniken. Ursula Vogg setzt sich in Ihren Werken mit Innenansichten, Seelenbildern, Empfindungen und fragilen Gestaltungsprozessen auseinander. Dabei legt die Malerin besonders Wert darauf eine Stimmung wiederzugeben.Die Malerin ist Mitglied der Künstlergruppe KunstSpur.Hohenlohe, die im Raum Hohenlohe und darüber hinaus bekannt ist.Zu sehen sind die Kunstwerke vom 5. März bis 11. April zu den Öffnungszeiten des Rathauses. Alle Interessierten sind herzlich zum Besuch der Ausstellung eingeladen.