Eine neue Hoffnung: Episode IV des Konflikts um den Klimawandel

Buschbrände, Flutkatastrophen und Dürre: Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen für die Menschheit. Er hat einen fundamentalen Einfluss auf das Leben auf der Erde, der in Zukunft stetig weiter zunehmen wird. Prof. Dr. Volker Wulfmeyer stellt den aktuellen Forschungsstand dar und gibt einen Überblick darüber, welche Änderungen des Klimas und der Biosphäre zu erwarten sind. Er erläutert die Ursachen des Klimawandels und die Rolle des Menschen als Hauptverantwortlichen. Er geht auf die Forderungen der Scientists for future- und Fridays for Future-Aktivisten ein und erklärt, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Klimawandel abzumildern.

Montag, 3. Februar 2020, 19:30 Uhr, California Bounge, Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart

Eintritt frei