Neue Phänomene des Extremismus

Im Kontext der Corona-Pandemie haben sich neue Phänomene des politischen Extremismus entwickelt und verschärft.

Neben dem Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus sind in Deutschland und Baden-Württemberg neue Bedrohungen für die freiheitliche demokratische Grundordnung getreten: so z.B. auf Verschwörungsideologien basierende Formen des Extremismus, in Allianzen mit Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Auch Teile der Querdenken-Bewegung wurden Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes.

Beate Bube, Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, wird über diese neuen Phänomene der sogenannten "verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates" inklusive ihrer Ideologien, Handlungsweisen, Strategien und politischen Ziele sprechen.