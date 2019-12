Neue Sterne - Industrie 4.0

Virtual Paint, 3D-Druck, Hololens – dabei bekommst du leuchtende Augen? Dann bist du bei uns genau richtig.

Wir bieten dir, als technisch begeisterten Schülern und Schülerinnen, Einblick in die Welt der Industrie 4.0 Technologien bei Mercedes-Benz in Sindelfingen. Sei dabei und probiere die technischen Neuheiten selbst aus. Wir geben dir dabei Einblicke in die technische Berufsausbildung und zeigen dir, wie Du dich für einen Ausbildungsplatz bei Mercedes-Benz bewerben kannst. Wir freuen uns auf dich!

Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt.

Ansprechpartner für Rückfragen und Anmeldung:

Frau Lisa Paulus, Tel. 07031/90-86307 oder per

E-Mail an info.ausbildung@daimler.com