Neue Wege II: Alte Bilder (eine Kunstdruck Produktion)

„Alles. Jetzt. Sofort!“ scheint das Credo unserer Zeit zu sein. Aber ist „Alles“ wirklich „Alles“? Hilft das „höher, weiter, besser“ mit dem viele Eltern ihre Kinder aufziehen, wirklich mit der Frage weiter, wer man eigentlich ist? Auch in dieser Spielzeit suchten und fanden wir engagierte junge Erwachsene, welche sich auf bisher unbekanntes Terrain wagten. Der Pandemie zum Trotz arbeiteten sie an dieser Uraufführung mit, schrieben eigene Texte und setzten sich sowohl mit dem heutigen Erfolgsdruck, gesamtgesellschaftlichen Problematiken, der visuellen Überreizung sowie der eigenen oder familiären Vergangenheit auseinander. Unter der Produktionsleitung Julia Rochlitzers ist so ein Theaterabend entstanden, der durch intensive Auseinandersetzung und sein eifriges Ensemble besticht.