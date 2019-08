Neue Workshops zum Masterplan Klimaschutz

Wie soll sich Heilbronn in der Zukunft im Thema Klimaschutz weiterentwickeln? Dazu erarbeitet die Stadt Heilbronn derzeit einen Masterplan Klimaschutz, der Maßnahmen und Ziele des städtischen Klimaschutzes für die kommenden Jahrzehnte definieren soll.

Dabei werden sowohl Bürger als auch Experten aus den Bereichen Wirtschaft und Umwelt bei der Entwicklung des Masterplans eingebunden. Nach dem Auftakt der Bürgerbeteiligung im Mai starten im September die nächsten Workshops.

Heilbronns Klimaschutzmanager Dr. André Gützloe hofft auf große Teilnahme: „Nutzen Sie diese Möglichkeit, um sich in Ihrem jeweiligen Fach- oder Interessensgebiet einzubringen und die Zukunft der Stadt Heilbronn in Sachen Treibhausgaseinsparung, Klimaschutz und Energiewende mitzugestalten.“

Am Mittwoch, 11. September, 17 bis 19 Uhr, Technisches Rathaus, Cäcilienstraße 49, Großer Saal, geht es um das Thema „Erneuerbare Energien und Wärmewende“. Zur Planung der Veranstaltung wird um Anmeldung bis Mittwoch, 4. September, unter Telefon 07131 56-4109 oder per E-Mail an: andre.guetzloe@heilbronn.de gebeten.

Der Workshop am Mittwoch, 25. September, 17 bis 19 Uhr, Technisches Rathaus, Cäcilienstraße 49, Großer Saal, steht unter der Überschrift „Bauen, Planen und Sanieren“. Anmeldungen bitte bis Mittwoch, 18. September, ebenfalls unter Telefon 07131 56-4109 oder per E-Mail an: andre.guetzloe@heilbronn.de.